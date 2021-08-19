Чита, 19 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 19 августа отмечается ухудшение паводковой ситуации. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды», в верхнем течении Ингоды, на отдельных реках восточных и южных районов, на реке Чара у села Чара уровни воды повысились на 3−10 сантиметров, на остальных реках края продолжается спад.

Philippe Semanaz Наводнение

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«Вода на пойме сохраняется на реках Аргунь у г. п. Молоканка и села Аргунск 3−44 сантиметра, у села Новоцурухайтуй 60 сантиметров, Онон у села Нижний Цасучей 13 сантиметров. В ближайшие двое суток на отдельных участках Ингоды, Чикоя, Витима ожидается рост уровней воды на 4−15 сантиметров, а также продолжатся подъемы на малых реках северных и восточных районов края», — пояснили в территориальном ГУ МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня, 19 июня и 23 июля 2021 года Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка. Вода зашла в 2,7 тысячи домов, 3,3 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья, разрушено 555 километров автомобильных дорог, 71 мост и 148 объектов инфраструктуры.

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