Пермь, 19 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Пермском крае в качестве самозанятых официально числится более 45 человек, сообщает УФНС по региону.

Самозанятый

По данным ведомства, за первое полугодие 2021 года количество зарегистрированных самозанятых увеличилось на 19 573 (на 1 января 2021 числилось 25 746 самозанятых, на 1 июля 2021 зафиксировано 45 319 человек).

В январе-июне в результате специального налогового режима в краевой бюджет поступило 69 млн 88 тыс. рублей.

Добавим, в Прикамье с 1 января 2020 года действует новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). Он позволяет легально вести бизнес и получать доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Самозанятые применяют ставку при расчетах с физическими лицами в 4%, с индивидуальными предпринимателями и организациями — 6% и освобождаются от предоставления налоговой отчетности, от уплаты НДФЛ и страховых взносов, от работы с онлайн-кассой.