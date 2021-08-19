Ереван, 19 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В одной из воинских частей ВС Армении, находящейся на юго-востоке страны, обнаружили тела трёх военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

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По данным военного ведомства, тела с огнестрельными ранениями нашли 19 августа около 02:15 по местному времени (01:15 мск). Военнослужащие находились на боевом посту на охраняемой территории.

Сообщается, что погибли Мурад Мурадян (2002 г.р.), Левон Арутюнян (2002 г.р.) и Гор Саакян (2002 г.р.). Обстоятельства происшествия выясняются.

«Минобороны Республики Армения разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семьи и родственникам погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.