Чебоксары, 19 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве одной из чебоксарских компаний поступило заявление от потенциального кредитора — обанкроченного «Чувашкредитпромбанка». Речь идёт о сумме в 114 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Требование от «Чувашкредитпромбанка» как предполагаемого кредитора поступило в рамках дела о банкротстве ООО «Новые технологии». Указанная общая сумма требований составляет 114 066 839 рублей 70 копеек, в том числе 73 059 652 рублей 41 копейка — основной дола, 33 805 807 рублей 73 копейки — проценты, 7 145 294 рубля 54 копейки — пени.

Данное заявление находится на рассмотрении в Арбитражном суде Чувашии.

Отметим, что 5 июля 2021 года (резолютивная часть) Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании ООО «Новые технологии» банкротом как отсутствующего должника. Конкурсное производство открыто до 5 января 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Новые технологии» зарегистрировано в июле 2016 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 12 тыс. рублей, указанный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Также заявлено ещё 44 вида дополнительной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвали 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.