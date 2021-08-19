Москва, 19 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Российские туроператоры надеются на эффект пружины и ждут увеличения потока иностранных туристов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил старший преподаватель кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства института отраслевого менеджмента РАНХиГС Александр Преображенский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Отрасль и туроператоры надеются на эффект пружины и ждут увеличения потока. Но очень многое зависит от эпидемиологической и политической ситуации, — сказал он. — Как только нашу вакцину признают и откроют границы, иностранные туристы обязательно поедут. Зарубежные партнеры, друзья, клиенты в личных беседах постоянно упоминают, что до них доходит информация о появлении в России новых туристических объектов, маршрутов и т.д. Иными словами, люди по-прежнему интересуются поездками в Россию и постоянно расширяющимся ассортиментом предложений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году туристическая отрасль России потеряла 600 млрд рублей из-за отсутствия международных туристов.