Бангкок, 19 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Бангкоке представлена лимитированная серия байков Hot Wheels. Изображение байка распространила пресс-служба CUB House.

CUB House Hot Wheels

Внешне мотоцикл выделяется рисунком с оранжевым пламенем на хромированном переднем крыле и эмблемой Hot Wheels на бензобаке из углеволокна, а также оранжевыми боковыми крышками.

Тираж новинки ограничен 150 экземплярами. Байки имеют специальный серийный номер и наклейку Hot Wheels. Технические характеристики модели такие же, что и у байка Honda Monkey 2021 модельного года, который получил новую коробку передач Honda Euro 5.

Покупатель получит в комплекте с мини-байком фирменный шлем Hot Wheels, брелок с гравировкой и миниатюру эксклюзивной модели.

Стоимость Hot Wheels составляет 4175 долларов.

Ранее Honda вывела на европейский авторынок новый гибридный кроссовер HR-V e: HEV 2022 модельного года. Силовой агрегат модели состоит из бензинового двигателя DOHC i-VTEC рабочим объемом 1,5 литра и из двух электромоторов. Суммарная производительность автомобиля равна 131 л. с.

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