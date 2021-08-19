Саранск, 19 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В начале августа Мордовии было выделено 17,4 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов бюджетными заимствованиями. По словам врио главы республики Артема Здунова, эти средства в регион уже поступили.

Кредит

Он уточнил, что в результате коммерческий долг Мордовии сократится до 25% от собственных доходов.

«Сумма процентных платежей по обслуживанию долга уменьшится на 1,1 млрд рублей в 2022 году и на 380 млн рублей уже в текущем году», — подчеркнул Здунов.

При этом руководитель региона добавил, что почти 1 млрд рублей будет направлен на погашение коммерческого долга администрации Саранска. На выплатах процентов город сэкономит около 110 млн рублей, которые будут направлены на социальные нужды.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы Мордовии попросил поддержать индивидуальную программу развития республики, которая рассчитана до 2026 года. Также Здунов попросил о продлении льготного периода по страховым взносам для инвесторов ТОСЭР «Рузаевка» и возможности «весь оставшийся долг… сдвинуть несколько вправо».

Путин признал, что проблема закредитованности Мордовии досталась Здунову «в наследство» и назвал ограничения, которые с этим связаны, «искусственными».

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