Роквилл, США, 19 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Джоэл Берджесс, один из разработчиков TES V: Skyrim, подтвердил популярный среди фанатов слух о том, что лисы в игре всегда ведут к сокровищам. Об этом сообщило издание Kotaku.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

По словам Берджесса, лисы в Skyrim запрограммированы всегда убегать от игрока. При этом животные пытаются убежать в ту часть карты, на которой находится больше всего элементов.

Как правило, такими элементами выступают подземелья с сокровищами и различные полезные объекты. Таким образом, следуя за лисами игроки действительно обнаружат ту или иную награду.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, другой разработчик TES V: Skyrim Нейт Пэркипайл тоже поделился забавной историей о создании проекта. Он рассказал, что дольше всего команда студии Bethesda трудилась над созданием вводного эпизода игры.