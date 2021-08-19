Салехард, 19 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В роддоме Салехарда (ЯНАО) рожениц накормили просроченным печеньем. Об этом сообщила одна из пациенток в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

DayronV Печенье в руке

К посту о просроченном полднике прилагалась фотография. Однако в бурном обсуждении ситуации нашлись люди, заявившие, что это фейк.

«Нечем заняться в роддоме, кроме тупого хайпа», — написали в комментариях к посту.

Но большинство ямальцев поддержали посыл, что будущих мам должны кормить качественными продуктами.

«Позиция по такому факту должна быть одна и единственная — нарушение! Остальное неуместно», — считают жители Салехарда.

В ходе проверки департамента здравоохранения ЯНАО выяснилась истинная картина.

«При списании продуктов с истёкшим сроком годности, одна коробка с просроченным печеньем по ошибке попала к продуктам надлежащего качества. К сотрудникам, отвечающим за качество питания пациентов в стационаре, будут приняты меры дисциплинарного характера. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — сообщил региональный департамент здравоохранения.