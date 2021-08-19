В Костромской области не станут отменять линейки 1 сентября
Кострома, 19 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Костромской области не собираются отменять торжественные линейки на 1 сентября. Об этом в интервью ОТРК «Русь» рассказал директор департамента образования и науки региона Илья Морозов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничная линейка
В случае благоприятной погоды линейки для 1,9 и 11 классов состоятся на свежем воздухе. В противном случае мероприятия перенесут в классы.
«Если территория школы позволяет разместить и учеников, и учителей, и родителей с соблюдением социальной дистанции, то торжественные линейки состоятся для всех», - сказал Морозов.
Если пришкольная территория позволяет разместиться лишь ученикам, то вероятнее всего родителям придётся наблюдать за действом «онлайн» или с почтительного расстояния.
Справка: в школах Костромской области обучается более 80 тысяч детей. В первый класс в 2021 году пойдут 7 800 ребят.