Кострома, 19 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Костромской области не собираются отменять торжественные линейки на 1 сентября. Об этом в интервью ОТРК «Русь» рассказал директор департамента образования и науки региона Илья Морозов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничная линейка

В случае благоприятной погоды линейки для 1,9 и 11 классов состоятся на свежем воздухе. В противном случае мероприятия перенесут в классы.

«Если территория школы позволяет разместить и учеников, и учителей, и родителей с соблюдением социальной дистанции, то торжественные линейки состоятся для всех», - сказал Морозов.

Если пришкольная территория позволяет разместиться лишь ученикам, то вероятнее всего родителям придётся наблюдать за действом «онлайн» или с почтительного расстояния.