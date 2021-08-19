Тверь, 19 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Следствие отказало бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, ранее осужденному на 15 лет за коррупцию, в возбуждении уголовного дела по факту его избиения в тюремной больнице сотрудниками ФСИН 21 июня. Об этом 19 августа говорится в решении Следственного комитета РФ.

Serpregion.ru Александр Шестун

«В Торжокском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Тверской области было организовано проведение проверки, по результатам которой 6 августа принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников ФКЛПУ «Областная больница» УФСИН России по Тверской области состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»)», — приводит текст документа ТАСС.

При этом в нем также добавляется, что в настоящее время по материалу организована дополнительная проверка и в том числе для проверки изложенных в обращениях доводов осужденного и его защиты.

Напомним, ранее Подольский суд приговорил Шестуна к 15 годам тюремного заключения строгого режима, штрафу в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на 8 лет, а также удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба, взыскав с осуждённого 64,5 млн рублей.