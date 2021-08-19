Сеул, 19 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. 20 августа в формате видеоконференции состоится трёхсторонняя министерская конференция, посвящённая теме транспорта и логистике, между Южной Кореей, Японией и Китаем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

futureatlas.com Флаги Японии, Китая и Южной Кореи

По их словам, южнокорейскую сторону представит министр морских дел и рыболовства Мун Сон Хёк, японскую — министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, китайскую — министр транспорта Ли Сяопэн.

Известно, что подобные конференции проводятся представителями трёх стран раз в два года.

Отметим, что в рамках данной встречи состоится форум, посвящённый направлениям развития логистики после пандемии коронавируса.