Иркутск, 19 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении паводковой обстановки. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в течение суток на реке Иркут у села Баклаши ожидается высокий уровень воды — 430−470 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров.

Шайдуллин Амир ИА Красная Весна Паводок

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На реке Иркут в районе города Иркутска — до отметок 290−340 сантиметров, при критической 320 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов принято решение об уменьшении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 3000 м³/с в период до особого указания.

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