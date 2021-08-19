Пермь, 19 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Перми подвели итоги опроса по тарифному меню в общественном транспорте. Оказалось, что большим спросом пользуются разовые проездные, сообщает пресс-служба мэрии.

http://www.adm44.ru Оплата проезда в общественном транспорте

Опрос проводился на портале «Управляем вместе». Респондентами стали более 650 человек.

При формировании тарифного меню в 2019 году не могли предвидеть неблагополучную ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Между тем из-за эпидемии произошло снижение пассажиропотока. Люди стали отказываться от ставших невыгодными гражданских и безлимитных проездных. Пассажиры начали отдавать предпочтение разовой оплате по фиксированной стоимости.

Подавляющее большинство респондентов выразили готовность приобрести безлимитный проездной на месяц, если его использование станет выгодным после совершения 50 поездок, сейчас в расчет берется 85 поездок. Респонденты выразили мнение, что в качестве доптарифа необходимо ввести проездные билеты на короткий период (день, неделя) или с возможностью сохранения поездок без ограничения по сроку.

«Результаты опроса переданы специалистам для рассмотрения целесообразности внедрения тех или иных предложений, поступивших от пермяков», — сказали в горадминистрации.