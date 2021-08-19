Киев, 19 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 1560 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 19 августа пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Как сообщается, за сутки на Украине госпитализировали 665 человек, 32 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Харьковской области — 245 и 130 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 270 226 случаев заражения, 53 368 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Напомним, ранее глава Государственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский заявил, что на Украину прибудет польский гуманитарный конвой, состоящий из 20 фур с медицинским оборудованием.