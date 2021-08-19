Данилов, Ярославская область, 19 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области на День города будет заложена «капсула времени», которую вскроют через 56 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Шахматная аллея в Данилове

21 августа в Данилове отметят 244 день рождения города. Одним из главных событий праздника организаторы называют закладку «капсулы времени» с посланиями для будущих поколений. Принять участие и записать ролик продолжительностью до 20 секунд предложили всем жителям города. Вскроют капсулу в 2077 году — на 300-летний юбилей города. Мероприятие пройдёт на Советской площади. Здесь же состоится молебен и установка новой фигуры на Шахматной аллее.

Также на День города в Данилове откроют выставку художника-мультипликатора Александра Петрова, в местном музее представят экспозицию, посвящённую 80-летию Даниловского завода деревообрабатывающих станков.