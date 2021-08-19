Москва, 19 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Рэпер Soda Luv вновь прокомментировал информацию о его интимной переписке с 15-летним подростком. Он опубликовал серию постов на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Soda Luv

По словам музыканта, обвинения в его адрес являются «плохо состряпанным фейком». «Меня не привлекают несовершеннолетние девушки. Я очень люблю и боготворю женщин, не деля их ни на какие категории», — пишет артист, призвав фанатов проверять информацию прежде, чем верить в неё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети появились скриншоты якобы переписки Soda Luv с 15-летней девушкой. Пользователи призвали «отменить» артиста и убрать его из списка кандидатов премии GQ, что издание и сделало.