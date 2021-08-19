Джакарта, 19 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что правительство нацелено достичь коллективного иммунитета по коронавирусу к концу 2021 года, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Я надеюсь, что к концу 2021 года будет достигнут коллективный иммунитет. Итак, я хочу, чтобы около 200,8 млн человек или 77% населения были вакцинированы», — заявил вице-президент Индонезии.

Мааруф Амин также призвал жителей Индонезии соблюдать санитарные протоколы, дистанцию, а также носить защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии зарегистрировало пять новых случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.