Биробиджан, 19 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Перебои с поступлением газа в Биробиджан могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. Прокуратура уже начала доследственную проверку, пишет ИА ЕАОMedia.

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Проводом для интереса следственных органов стали жалобы жителей нескольких многоквартирных домов на отключение газоснабжения. Обращения поступали от жителей Биробиджана. Отключение длилось несколько дней. В аварийной службе людям сообщали, что газ закончился на подстанциях, и когда будет — неизвестно.

«Прокурор города Биробиджана проводит проверку и в кратчайший срок им будут приняты меры, в том числе о возбуждении административного производства», — сказали в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдаленных населенных пунктах Хабаровского края жители жалуются на постоянные перебои с поставками газа в переносных баллонах. При этом в большинстве поселений нет альтернативы, и люди вынуждены готовить еду на кострах.