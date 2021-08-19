Иркутск, 19 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов 19 августа было принято решение об уменьшении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 3000 м³/с в период до особого указания.

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Как пояснили в ГУ МЧС РФ региона, эта мера обусловлена складывающейся гидрологической обстановкой на реке Иркут, где местами специалисты прогнозируют повышение уровня воды до критических отметок.

Как сообщало ИА REGNUM, большое количество обращений, поступивших на прямую линию с губернатором иркутской области Игорем Кобзевым, касалось подтоплений. Глава региона пообещал, что спрос воды иркутской будет снижен.

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