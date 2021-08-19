Таллин, , 10:38 — REGNUM Страны-союзники по НАТО должны проводить единую внешнюю политику по отношению к России, Германия играет в сдерживании восточной соседки важную роль. Об этом премьер-министр Эстонии и канцлер Германии Ангела Меркель договорились во время встречи в Берлине, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Политика силы, которую использует авторитарная Россия, требует единой оборонной политики союзников на восточном фланге НАТО», — заявила премьер-министр и выразила удовлетворение тем фактом, что немецкие коллеги работают в Центре кибербезопасности НАТО в Таллине.

По словам Каллас, Германия как союзник чаще всех стран НАТО участвовала в охране воздушного пространства стран Прибалтики, а немецкие военные в настоящий момент находятся в рамках ротации войск альянса в Литве.

Премьер-министр Эстонии и канцлер Германии затронули также тему проекта газопровода «Северный поток-2». «Мы разделяем точку зрения, что Россию нужно сдерживать, чтобы она не пользовалась энергией как оружием. Здесь у Германии также центральная роль», — добавила Каллас.

Каллас отметила приверженность Меркель единству Европы, ее амбициозность и требовательность в международном сотрудничестве на глобальной арене. «Геормания была воплощением политической ответственности свободной Европы», — подчеркнула она.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с премьером Эстонии в Берлине 18 августа накануне своей поездки в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным.