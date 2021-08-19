Ижевск, 19 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Удмуртии задержан 40-летний житель Сарапула, подозреваемый в убийстве, совершенном 21 год назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В июле 2000 года в своей квартире было обнаружено тело 83-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Раскрыть преступление тогда по горячим следам не удалось. Однако проведение оперативно-розыскных мероприятий продолжалось с того времени по сей день. В августе текущего года была получена информация о возможной причастности к убийству местного жителя, которому на момент совершения преступления было 19 лет. Его задержали.

По версии следствия, накануне произошедшего подозреваемый употреблял алкоголь и пришел к своей соседке, которая продавала сигареты. Женщина стала критиковать образ жизни молодого человека и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек стал душить женщину, нанес несколько ударов ножом и топором. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Продолжаются мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии четверых местных жителей подозревают в убийстве, совершенном в 2001 году. 20 лет назад 44-летний житель города Чебоксары выехал в Казань и не вернулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Преступление длительное время оставалось нераскрытым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления четырех жителей города Казани, которые были задержаны.

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