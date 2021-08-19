Тбилиси, 19 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 49 468 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4921 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 19 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 501 297 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 436 977 победили инфекцию, в том числе 4471 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6590 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 58 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7133 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3555.

Днём ранее в Грузии после проведения 56 878 тестов выявили 5914 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 3316 человек, умерли за сутки 49 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 58 случаев смерти пациентов с COVID-19 за сутки является «рекордом» для Грузии за всё время пандемии. До этого максимальное значение данного показателя — 54 смерти за сутки — зафиксировали в стране 10 августа.