Москва, 19 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В настоящее время российские автодиллеры не видят необходимости сильно завышать цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ замедлились темпы роста стоимости автомобилей.

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«Автомобили — это дорогостоящий товар. Расслоение населения предполагает, что часть граждан в принципе не собирается покупать авто, другая их часть (довольно существенная) нуждается в кредите, и только небольшой процент можно позволить купить себе автомобиль на собственные средства, — сказала Ермилова. — Уровень доходов населения за последнее время снизился, при этом покупка автомобиля не была для многих граждан обязательной. Более привлекательными были товары массового спроса. Автодилеры пока не видят необходимости сильно завышать стоимость».

Иначе, как пояснила эксперт, спрос может резко снизиться.

«Автопроизводители, в частности зарубежные, видя снижение спроса, не гонятся за тем, чтобы отправить в страну большое число автомобилей, которые по итогу, возможно, не удастся реализовать, — сказала Ермилова. — Между тем автокредитование становится все менее привлекательным с каждым годом. Уже очень ограничен круг программ с лояльными условиями. Потенциальные покупатели реагируют на это и снижают спрос».

В целом, как полагает Ермилова, до конца года существенного роста стоимости автомобилей ждать не стоит, и ценовая политика будет стабильной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском автомобильном рынке сохраняется дефицит машин.