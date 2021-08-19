Ульяновск, 19 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ульяновске с иском в суд вышли десять человек, указав ответчиком одну из строительных компаний. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С иском в суд вышли десять физических лиц. Ответчиком является ООО «Специализированный застройщик «Волжские кварталы» из Ульяновска. Заявители просят суд признать компанию банкротом.

Размер исковых требований в документе не указан.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области 18 августа. Дело пока не принято в производство, его детали неизвестны.