Ла-Пас, , 10:34 — REGNUM Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, занимавшая эту должность с 2019 по 2020 год с момента смещения со своего поста Эво Моралеса, может получить максимальное тюремное заключение сроком на 30 лет. Об этом сообщает агентство Télam со ссылкой на слова главы МИД Боливии Рохелио Майты.

Жанин Аньес Facebook.com/SenadoBolivia

«Необходимо четко понимать, что речь идет о преступлениях против человечности, а за них предусмотрено максимальное наказание. Римский статут [Международного уголовного суда] устанавливает, что такие деяния, как массовые убийства, внесудебные расправы, заслуживают 30 лет [тюрьмы]», — сказал Майта.

Он отметил, что расследование свидетельствует о причастности Аньес к преступлениям против человечности в городах Сакаба, Кочабамба и Эль-Альто, где после госпереворота в результате операций военных и полиции погибли десятки человек, многие также получили ранения.