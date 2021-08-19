Пенза, 19 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Пензенской области будут награждать новым памятным знаком тружеников тыла и участников восстановления народного хозяйства. Об этом 19 августа заявил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Памятный знак «Сурский рубеж» утвержден постановлением врио главы региона и будет вручаться жителям, проявившим самоотверженность при строительстве оборонительной стратегической линии на территории Пензенской области в 1941—1942 годах и возрождении экономики в послевоенные годы (с 1945 по 1956 годы).

Благодаря героям тыла, был создан ещё один рубеж, который, в случае дальнейшего наступления фашисткой Германии мог бы стать следующей линией сопротивления, подчеркнул врио губернатора.

«Мужество и самоотверженность наших солдат и офицеров предотвратили такой поворот событий. Во многом Великая Отечественная война была выиграна колоссальной поддержкой тыла. Несмотря на тяжёлые условия жизни военного времени, советские люди отдавали общему делу все свои силы, работая без сна и отдыха, ежедневным трудом приближая Великую Победу нашего народа. Этот подвиг должен быть отмечен особо», — считает Олег Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензе и еще 11 городам в 2021 году присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующую инициативу 20 мая поддержал президент России Владимир Путин.

Читайте также: В Пензе определились с местом установки стелы «Город трудовой доблести»

Читайте также: Подвиг строителей Сурского и Казанского рубежей: мемориализация в Чувашии