Ростов, Ярославская область, 19 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Сгоревший в Ярославской области Музей Ежа Петровича помогают восстанавливать люди со всего мира. Они присылают хозяевам экспонаты. Об этом на своей странице в Facebook рассказал владелец музея Владимир Топорков.

Владимир Топорков Новые экспонаты музея

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ночь на 27 июня в Ярославской области в посёлке Петровское Ростовского района сгорел частный Музей Ежа Петровича, а также музей «Славные топоры», насчитывающий более 1000 экспонатов со всего мира. Остались без крыши над головой и собственники музея — семья из 9 человек.

Спустя полтора месяца после пожара Владимир Топорков рассказал о постепенном восстановлении коллекции.

«Экспозиция Музея Ежа Петровича формируется, благодаря Вашему доброму отклику! Мастера и коллекционеры со всего мира присылают ёжиков, а мы с благодарностью и любовью их принимаем! Это лишь их небольшая часть, все остальные надежно упакованы и ждут заселения в свой родной дом! Книга дарителей заполняется, а мы работаем над воссозданием прекрасного музея! Благодарим всех и каждого! Вместе строим Ёжкин дом!», — поблагодарил всех неравнодушных Владимир Топорков на своей странице в Facebook.

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Также мужчина записал видео, на котором показал часть новой коллекции. У него уже около сотни новых экспонатов.