Сеул, 19 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 518 990 человек. Об этом 19 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 19 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 24 306 127 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 47,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 745 847 человек, а препаратом Pfizer — 10 733 859 человек, препаратом Janssen — 1 129 783 человека, Moderna — 1 696 638 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 318 432 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 10 812 327 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2152 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 230 808.

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