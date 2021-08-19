Тбилиси, 19 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, врач Бидзина Кулумбегов призвал патриархат Грузинской православной церкви (ГПЦ) прекратить нападки священнослужителей на врачей, которые выступают за вакцинацию от COVID-19. Об этом 18 августа сообщает интернет-газета Netgazeti.

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«Группа священнослужителей сравнила мои действия и моих коллег с действиями нацистского врача Йозефа Менгеле. Мы много раз слышали, что вы не вмешиваетесь в работу врачей, поэтому я прошу патриархат прекратить кампанию против нас» — заявил Кулумбегов.

Ранее в соцсетях было распространено видео, в котором архиепископ ГПЦ Давид Исакадзе заявил, что Менгеле проводил медицинские эксперименты на людях без их воли. Священнослужитель назвал грузинских врачей «такими же фашистами».

Напомним, ранее патриарх ГПЦ Илия Второй заявил, что не будет агитировать никого вакцинироваться, так как это медицинский, а не церковный вопрос. Он также отметил, что решение о прививке люди должны принимать самостоятельно, вне зависимости от позиции церкви.