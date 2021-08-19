Москва, 19 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В России количество и объемы выдачи ипотечных кредитов восстановится тогда, когда прояснится ситуация со ставками и участники рынка адаптируются к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что в июле российские банки почти на треть сократили выдачу ипотечных кредитов.

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«Помимо ужесточения условий льготного кредитования, на сокращение выдачи ипотечных кредитов повлиял также рост ставок по всем банковским операциям, в том числе по кредитам, вслед за увеличением ключевой ставки Банком России до 6,5%, — сказал Марков. — Ряд банков уже поднял ставки по ипотеке на 0,5−1%, что повлияло на решение некоторых заемщиков брать кредит».

Кроме того, как пояснил экономист, сами банки тоже не торопятся выдавать ипотечные кредиты, ожидая дальнейшего роста ставок.

«Восстановления количества и объемов выдачи ипотечных кредитов следует ожидать, когда станет более-менее понятна ситуация со ставками на рынке (ближайшее заседание Банка России по вопросу ключевой ставки состоится уже в начале сентября) и участники рынка адаптируются к новым условиям», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о продлении льготной семейной ипотеки назвали ожидаемым.