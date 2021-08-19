Оренбург, 19 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В рамках международного кинофестиваля в Оренбурге представят оренбургское кино, сообщает минкульт Оренбургской области.

Снимается кино

Демонстрация 15 фильмов состоится 29 августа в кинотеатре «Сокол». Работы созданы с 2019 по 2020 годы.

«Подобная эксклюзивная возможность была у жителей нашего региона и его гостей в 2015 году. Это был первый опыт и тогда он вызвал небывалый интерес. Понимая, что создание кино — процесс долготворческий, организаторы кинофестиваля решили взять паузу и дать возможность оренбургскому кино сформировать новую афишу. И вот теперь она есть и, как говорится, настал момент сверить часы», — сказали в министерстве.

Напомним, с 26 по 31 августа в Оренбурге в 14-й раз пройдет Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард».