Элиста, 19 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Трое детей и двое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля и фуры на трассе Р-216 в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 19 августа.

08.mchs.gov.ru На месте ДТП в Калмыкии

Сообщение об автокатастрофе в экстренные службы поступило примерно в 9:00 мск. Авария случилась на участке объездной дороги в районе Элисты. В результате столкновения грузового автомобиля «КамАЗ» и Nissan Almera погибли пять человек — трое детей и двое взрослых. Все они находились в иномарке.

Утечки топлива не произошло. Движение по трассе открыто. На месте происшествия работают шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники.