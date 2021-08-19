Москва, , 10:27 — REGNUM Парламентарии от «Единой России» разработали законопроект, запрещающий въезд в РФ русофобам.

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Поправки запрещают въезд в страну иностранцам, если те возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку.

Въезд будет запрещен и тем, кто оскорбляет память защитников Отечества, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняет символы воинской славы России, уничтожает (повреждает) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества.

Ограничения коснутся и тех, кто распространяет заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандирует, демонстрирует, изготавливает нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику)

Кроме того, запрет на въезд коснется тех, кто отрицает факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряет преступления нацистов.

Законопроект планируется в ближайшее время внести в Госдуму.