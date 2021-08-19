Симферополь, 19 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений сексуальной направленности против школьницы и распространении порнографических материалов, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

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32-летний житель одного из сел Джанкойского района обвиняется в том, что он с сентября по ноябрь 2016 года под различными предлогами заманивал к себе девочку в возрасте девяти лет и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона, а позже выкладывал порнографические материалы на тематическом сайте.

Преступление было выявлено сотрудниками бюро Интерпола МВД России. В ходе совместной работы следователей Следственного комитета России и оперативных сотрудников уголовного розыска МВД по Республике Крым подозреваемый был задержан. По ходатайству следователя судом фигурант уголовного дела был заключен под стражу. Уголовное дело направлено в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.