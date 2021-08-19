Москва, 19 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. За возвращение прежнего порядка выхода на пенсию — мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет — выступают большинство жителей России (87%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Только 5% опрошенных отрицательно относятся к этому предложению.

Число противников пенсионной реформы растет с увеличением возраста граждан РФ — 79% среди молодёжи до 34 лет и 92% среди людей старше 45 лет.

Опрос проведен 17—18 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 387 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ.

Читайте подробнее: Эксперт исключил возможность возврата прежнего пенсионного возраста в РФ