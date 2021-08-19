Соледар, ДНР, 19 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 48 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 19 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

По данным представительства, на горловском, донецком и мариупольском направлении украинские формирования выпустили в общей сложности 25 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и РПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие населённые пункты: Доломитное, Крутая Балка, Жабуньки, Белая Каменка, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что попытка остановить огонь при помощи координационного механизма провалилась, поскольку украинская сторона отрицала факт обстрелов.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики обстреляли из миномётов населённый пункт Белая Каменка на юге ДНР.