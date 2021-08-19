ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 19 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 48 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 19 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, на горловском, донецком и мариупольском направлении украинские формирования выпустили в общей сложности 25 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и РПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
В СЦКК отметили, что попытка остановить огонь при помощи координационного механизма провалилась, поскольку украинская сторона отрицала факт обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики обстреляли из миномётов населённый пункт Белая Каменка на юге ДНР.