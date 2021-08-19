Екатеринбург, 19 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Не привитым от коронавируса учителям стоит еженедельно проходить ПЦР-тестирование, а «в ряде случаев» их можно переводить на удалённый формат работы. Такие пожелания высказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.

Воробьева И. Учительница. 1957

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«Форму работы определяет руководитель учреждения, и в ряде случаев он может, и более того, это желательно и логично, если такая возможность есть, перевести человека, который не вакцинирован, на удалёнку», — сказал Креков.

Второй вариант — обязать педагогов еженедельно сдавать ПЦР-тесты. Впрочем, никаких документов, принуждающих отстранять непривитых учителей от работы, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области привили от коронавируса почти 830 тыс. человек.