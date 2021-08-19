Вашингтон, 19 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала матерью. Об этом сообщил супруг артистки, комик Колин Жост, в личном Instagram-аккаунте.

Paul Bird Скарлетт Йоханссон

https://www.instagram.com/p/CSuiWHxlah-/

«Хорошо, хорошо. У нас появился ребёнок», — написал Жост в публикации. Он также раскрыл, что новорожденного сына зовут Космо. «Мы любим его очень сильно», — говорит комик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колин Жост и Скарлетт Йоханссон поженились в 2020 году. А в августе 2021 года комик сообщил о беременности супруги.