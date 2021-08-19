Москва, 19 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Топ-менеджеры торговой сети «Пятерочка» на собственном опыте ощутили, что испытывают миллионы пожилых людей, приходя в магазины за покупками. Как рассказали в пресс-службе торговой сети, «Пятерочка» первой из ритейлеров в России провела исследование клиентского опыта с помощью костюма эмпатии GERT.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели размеренно выбирают продукты

Топ-менеджеры «Пятёрочки» во главе с генеральным директором торговой сети Сергеем Гончаровым получили различные элементы костюма симуляции возраста GERT. Так, для ограничения движений им выдали накладки на спину с шипами, шейный корсет, мешающий повороту головы, утяжелители на ноги и фиксаторы коленных и локтевых суставов, усложняющие сгибание и разгибание, перчатки, снижающие мелкую моторику. Для имитации ухудшения зрения руководители «Пятерочки» надели очки, имитирующие нарушения при глаукоме, катаракте или диабете; для снижения остроты слуха — наушники и беруши. Среди элементов костюма GERT, использовавшихся в эксперименте были и набор предметов для имитации одностороннего паралича, а также специальную обувь, походка в которой становится нетвёрдой.

«Сейчас мы на собственном примере прочувствовали то, что испытывают миллионы пожилых людей — а в России более четверти населения в возрасте старше 60 лет — приходя в магазины за покупками, с какими сложностями они сталкиваются, — рассказал Сергей Гончаров. — Это очень интересный и бесценный опыт, который показал, насколько труднее и дольше выполнять, казалось бы, самые простые действия. Мы понимаем, что можем сделать этот покупательский путь проще и удобнее, и будем прилагать все усилия для этого. Это ещё один большой и важный шаг, чтобы стать ближе и заслужить доверие наших гостей».

Эксперимент проводится в рамках масштабной клиентоориентированной трансформации сети и направлен на выявление основных трудностей, с которыми сталкиваются при посещении магазинов гости пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья. По условиям задания топ-менеджеры в костюмах должны были купить набор стандартных продуктов, включая весовые товары, проверить их сроки годности, обратиться к продавцу за помощью с вопросом, где можно найти одну из необходимых категорий товаров, оплатить свою покупку у кассира и попросить пакет для продуктов. При этом важно было также уложиться в отведённый лимит бюджета и времени. Использование костюма позволило выделить основные проблемы участников, чтобы в дальнейшем спроектировать эффективные решения по совершенствованию клиентского опыта гостей «Пятёрочки».

"Более года назад «Пятёрочка» начала глобальную клиентоцентричную трансформацию, поставив мнение гостя, его потребности и обратную связь в основу принятия всех решений — от операционных до стратегических, — рассказал генеральный директор торговой сети. — Мы детально сегментировали нашу аудиторию на 13 разных групп и сейчас работаем над тем, чтобы качественно улучшить клиентский опыт каждой из них».