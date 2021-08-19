Приморский край, 19 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Приморском крае зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней. Предполагается, что инфекция попала в организм животных из леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе правительства Приморского края.

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Очаг АЧС обнаружен в посёлке Шкотово. На ферме, где случилась вспышка, проводятся противоинфекционные мероприятия.

«Пробы отобраны, выставлен пост дезинфекции, больные животные будут изъяты из хозяйства. В ближайшее время введут карантин», — проинформировал руководитель ветеринарной инспекции Дмитрий Кузин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее карантин по африканской чуме свиней был введён в Партизанском, Михайловском, Кавалеровском, Хасанском районах Приморского края.