Завьяловский район, Удмуртия, 19 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители улицы Тепличная в деревне Хохряки более месяца оставались без горячего водоснабжения. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

William Warb Кран горячей воды

Горячей воды не было в семи многоквартирных домах, где проживают около 2 тыс. человек, в период с 8 июля по 14 августа из-за повреждения теплообменника на центральном тепловом пункте.

При этом администрация муниципального образования «Хохряковское» не принимала своевременных мер для локализации аварии, местный МУП только после вмешательства прокурора организовал водоснабжение по временной схеме.

В отношении главы МО подготовлено постановление о возбуждении административного дела по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») после коммунальной аварии в мордовском поселке Явас. По данным следствия, после аварии на магистральном трубопроводе теплотрассы, которая произошла 7 декабря 2020 года, последствия инцидента были устранены только 13 декабря. Все это время жилые дома и социальные объекты оставались без отопления.

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