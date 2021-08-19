Джакарта, , 10:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии зарегистрировало пять новых случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Великобритании, во Вьетнаме и Бахрейне. Всего коронавирусом за границей заразились 5595 граждан Индонезии.

Кроме того, побороть коронавирус за границей смогли 4668 индонезийских граждан, 232 человека умерли, а 695 человек все еще находятся на лечении.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявили в Катаре (400 случаев), в Южной Корее (383 случая), в Кувейте (299 случаев), на Тайване (243 случая), в Индии (158 случаев). В России коронавирусом заразились 40 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что в стране зарегистрировано 962 случая заражения штаммом «Дельта».

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