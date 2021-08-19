Мэр Красноярска о концерте Моргенштерна: «Хоть тресну, я не могу запретить»
Красноярск, 19 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Просьбу жителя Красноярска запретить в городе выступление Моргенштерна прокомментировал мэр Сергей Ерёмин. По словам главы Красноярска, запрет выступления — не его компетенция.
Отменить концерт рэпера Моргенштерна, который запланирован в Красноярске на конец сентября, попросил красноярец Вячеслав Богданкевич. По мнению мужчины, на этот день «намечены беснования».
«Юридически у нас же не может быть такого, чтобы мэр запретил или разрешил. Есть законодательство, которое регулирует это. С точки зрения юридически, я хоть лопну, хоть тресну, я не могу запретить. Сегодня это просто незаконно», — цитирует Сергея Ерёмина «ТВК Красноярск».
Глава города также подчеркнул, что несовершеннолетние на концерт попасть не должны, так как билеты продаются с пометкой «18+». А если организатор «начнёт хитрить и вилять», то «за это может быть и серьёзная ответственность».
Мэр также отметил, что музыка, которую он слушал в детстве, например «сектор газа», на него не повлияла.
Что касается Моргенштерна, Ерёмин заявил, что на его концерт бы не пошёл.
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