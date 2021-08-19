Элиста, 19 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 19 августа. Это на один случай больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Лечение в ковидных стационарах получают 835 пациентов, из них 35 — находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 4 345 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 26 981 носителя коронавируса, выздоровели 23 463 человека. Жертвами COVID-19 стали 510 пациентов.