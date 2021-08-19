Краснодар, 19 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Сильные дожди привели к новым подтоплениям в Краснодарском крае в ночь на 19 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в Краснодаре, по данным пресс-службы администрации города, из-за сильных дождей произошли локальные подтопления на 11 участках, туда направлена специализированная техника по откачке воды.

В Славянском районе, по данным регионального оперштаба, 19 августа выпало 8,7 мм осадков. Все службы быстрого реагирования приведены в готовность. Подтопленными в районе остаются 17 домовладений. В пункте временного размещения находятся 16 человек, пять из которых дети.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди подтопили около 20 дворов в посёлке Южная Озереевка в Новороссийске. Между тем, штормовое предупреждение на территории Краснодарского края действует до 21 августа.