Пенза, 19 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 39 520 доз, сообщает региональный минздрав.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

По состоянию на 18 августа, первым компонентом антиковидных вакцин привиты 330 506 пензенцев, что составляет 52% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию 284 676 жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 18 августа было подтверждено 60 466 заражений коронавирусом.

Читайте также: «Спутник V» модифицировали под штамм «Дельта»