Буэнос-Айрес, 19 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Комбинация «Спутника V» и Moderna продемонстрировала повышенный иммунный ответ. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте в ходе видеовключения на презентации главы минздрава Аргентины Карлы Виссотти.

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По словам Ферранте, в ходе сравнения двух препаратов, проведённого в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций, «не было замечено значительных изменений» в иммуногенности человека.

«Но было большее влияние при комбинации «Спутника V» с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный ответ», — цитирует чиновника пресс-служба минздрава Аргентины.

При этом, по его словам, итоги исследования комбинации «Спутника V» c китайской вакциной Sinopharm «всё ещё анализируются».

Ферранте также подчеркнул, что в ходе исследований не было выявлено ни одного случая госпитализации.