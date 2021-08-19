Токио, 19 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Приключенческий экшен El Shaddai: Ascension of the Metatron спустя 10 лет после релиза доберется до PC. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Геймер

Ожидается, что PC-релиз игры состоится 1 сентября 2021 года. El Shaddai: Ascension of the Metatron будет доступна только в сервисе Steam.

Напомним, что оригинальная El Shaddai: Ascension of the Metatron вышла в 2011 году на Xbox 360 и PlayStation 3. Она получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.