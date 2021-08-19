Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 19 августа, прокомментировал информацию о сборе подписей за его отставку. Он отметил, что пока избирком не принял никакого решения, любой сбор подписей носит незаконные характер.

Анатолий Локоть Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, ранее депутат горсовета Игорь Украинцев сообщил, что городская избирательная комиссия приняла документы инициативной группы по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

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«Избирательная кампания, взявшая на вооружение подобный алгоритм и подобные технологии, использует технологии сетевых компаний. Эти технологии пришли из бизнеса, мы ставя подписи, отдаем свои персональные данные в чужие руки. Существует закон о сохранении персональных данных, а здесь требуют не только личную подпись, адрес, паспортные данные, но и СНИЛС, данные ИНН. Надо задать себе вопрос, как они (данные) будут использоваться», — приводит слова мэра сайт «Все новости Новосибирской области».

Он отметил, что такую политическую атаку во время избирательной кампании по выборам в Государственную думу можно назвать чёрным пиаром.